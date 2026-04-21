Стали известны подробности гибели туристов на горе в Бурятии «КП-Иркутск»: один из туристов в Бурятии оставил записку с информацией в кафе

Туристы, у которых возникли проблемы на горе Мунку-Сардык в Бурятии, оставили записку с просьбой о помощи, рассказал в беседе с «КП-Иркутск» хозяин местного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев. Мужчина признался, что неоднократно помогал отдыхающим. В этот раз он тоже не остался в стороне — люди обратились к нему ранним утром.

Они (туристы. — NEWS.ru) сказали, что от их группы оторвались люди, предположили, что у них травмы и требуется эвакуация. Я взял квадроцикл-вездеход. Мы поехали на помощь, но по рации передали, что люди мертвы. Другая часть группы пошла к отставшим навстречу и добралась быстрее нас. Тогда один из туристов написал записку с информацией об их группе, местонахождении и попросил вернуться в кафе, чтобы вызвать МЧС, так как в горах связи нет, — вспомнил Осохеев.

Ранее в ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в ходе спуска с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, предварительно, погибли три человека. Как уточнили в ведомстве, туристы скончались из-за переохлаждения.