21 апреля 2026 в 12:49

Стали известны подробности гибели туристов на горе в Бурятии

«КП-Иркутск»: один из туристов в Бурятии оставил записку с информацией в кафе

Гора Мунку-Сардык Гора Мунку-Сардык Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Туристы, у которых возникли проблемы на горе Мунку-Сардык в Бурятии, оставили записку с просьбой о помощи, рассказал в беседе с «КП-Иркутск» хозяин местного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев. Мужчина признался, что неоднократно помогал отдыхающим. В этот раз он тоже не остался в стороне — люди обратились к нему ранним утром.

Они (туристы. — NEWS.ru) сказали, что от их группы оторвались люди, предположили, что у них травмы и требуется эвакуация. Я взял квадроцикл-вездеход. Мы поехали на помощь, но по рации передали, что люди мертвы. Другая часть группы пошла к отставшим навстречу и добралась быстрее нас. Тогда один из туристов написал записку с информацией об их группе, местонахождении и попросил вернуться в кафе, чтобы вызвать МЧС, так как в горах связи нет, — вспомнил Осохеев.

Ранее в ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в ходе спуска с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, предварительно, погибли три человека. Как уточнили в ведомстве, туристы скончались из-за переохлаждения.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
