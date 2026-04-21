Туристы погибли при спуске с горы в Бурятии

Туристы погибли при спуске с горы в Бурятии МЧС: три туриста погибли в ходе спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии

Три человека, предварительно, погибли в ходе спуска с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике. Как уточнили в ведомстве, туристы скончались из-за переохлаждения.

На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются, — говорится в публикации.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Ранее известный путешественник Юрий Маслобоев, прошедший Индийский океан на надувном катамаране, погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище. Спасатели обнаружили мужчину в воде в районе дамбы ГЭС без признаков жизни.

До этого туристы, совершавшие сплав по реке Иняк в Башкирии, обнаружили человеческие останки, писал Telegram-канал Mash Batash. Сообщить о страшной находке в экстренные службы путешественники смогли лишь спустя сутки из-за отсутствия сигнала связи.