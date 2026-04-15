15 апреля 2026 в 16:52

Известный российский путешественник провалился под лед и погиб

Путешественник Юрий Маслобоев провалился под лед на водохранилище и погиб

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Известный путешественник Юрий Маслобоев, прошедший Индийский океан на надувном катамаране, погиб, провалившись под лед на Новосибирском водохранилище, сообщил ТАСС его друг Александр Орлов. Накануне спасатели обнаружили мужчину в воде в районе дамбы ГЭС без признаков жизни, сердце удалось запустить, но спасти пострадавшего не успели.

Да, Юрий погиб. Он был очень активным. Один из мэтров кругосветных путешествий. Причем в приличном возрасте он оставался в очень хорошей спортивной форме. Пример для всех, — сказал Орлов.

По словам друга погибшего, одной из основных версий произошедшего близкие считают внезапное ухудшение самочувствия. Обычно Маслобоев выходил на лед в районе аванпорта, но в этот раз направился к дамбе, в нехарактерное для него место. Мужчина был в обычной одежде, без гидрокостюма и спасательного жилета.

Ранее сообщалось, что в Уфе школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака. Девочка решила, что мужчине стало плохо. 13-летнюю школьницу из воды достали очевидцы, с ней все в порядке. Когда спасатели добрались до рыбака на специальных санях, они выяснили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

