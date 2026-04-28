Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»

Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус (высота 5000 метров) получил травмы незарегистрированный турист. 23-летнего мужчину с ушибами спустили на поляну Азау. От медицинской помощи отказался, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа из семи человек в Бурятии совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Поиски последнего участника группы продолжаются.

Тем временем снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно. Позднее поступила информация о погибших в результате инцидента.