Друг пропавшего в Адыгее альпиниста рассказал о его маршруте «КП-Кубань»: пропавший в горах Адыгеи был опытным альпинистом

Пропавший в горах Адыгеи альпинист Василий Усатиков вышел на скальник перед промежуточной вершиной, рассказал «КП-Кубань» его друг Владимир Грузинов. Он отметил, что пропавший был опытным походником.

Василий вышел на опасное место — это скальник с обрывами перед промежуточной вершиной. Скорее всего, в одном месте снег был обледеневшим. Нога соскользнула, он попытался зарубиться палкой, но она сломалась, вторая вылетела из руки. И он полетел со скалы в сторону истоков реки Безымянка, — рассказал Грузинов.

Друг альпиниста подчеркнул, что в этом месте много трещин и оврагов. По словам собеседника издания, он мог погибнуть не сразу и еще какое-то время ползти до лагеря, однако по дороге, возможно, столкнулся с дикими животными.

