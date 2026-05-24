24 мая 2026 в 11:41

Названа причина смерти мэра Нальчика

Причиной смерти мэра Нальчика Ахохова мог стать оторвавшийся тромб

Причиной смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова мог стать оторвавшийся тромб, сообщил РИА Новости источник в окружении градоначальника. Он подчеркнул, что это лишь предварительная информация.

Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, — отметил собеседник агентства.

Известно, что Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. За свою профессиональную карьеру он успел поработать в налоговых органах, управлении налоговых преступлений МВД по КБ. В 2015 году Ахохов был назначен на пост замминистра труда, занятости и социальной защиты КБР.

Ранее сообщалось, что Ахохов скончался в ночь на 24 мая. Ему было 54 года. По словам людей из окружения чиновника, похороны запланировали на понедельник, 25 мая.

Также стало известно, что региональный следственный комитет проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика. По предварительным данным, Ахохов был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия выехала следственная группа. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

