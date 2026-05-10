Три человека пропали из перевернувшейся лодки под Томском

Маломерное судно опрокинулось в реке Назинской под Томском, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту находились четыре человека, трое из них пропали.

В акватории реки Назинская произошло опрокидывание судна с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, — сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Томская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации лодки.

