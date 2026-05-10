На горе Бештау вспыхнул сильный пожар На горе Бештау произошел сильный пожар на 2 тыс. квадратных метров

На горе Бештау произошел сильный пожар, сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составляет около 2 тыс. квадратных метров.

По данным ведомства, на территории горы горит сухая растительность. Сотрудники экстренных служб проводят работы по ликвидации огня.

Гора Бештау, происходит горение сухой растительности на площади 2 тыс. квадратных метров, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Ранее произошло крупное возгорание на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярске Свердловской области. На месте задействованы порядка 50 человек и 18 единиц техники.

До этого сообщалось, что поселок Бисерть в Свердловской области охватило масштабным пожаром. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов. Информации о пострадавших не поступало. В то же время стало известно о пожаре в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории картинга.