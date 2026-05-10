Масштабный пожар охватил частный сектор в российском регионе МЧС: частный сектор под Екатеринбургом охватил пожар на 800 квадратных метров

Частный сектор в поселке Бисерть под Екатеринбургом охватил масштабный пожар, сообщили ТАСС в МЧС России. По данным ведомства, пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.

В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в частном секторе. Сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме поступило по адресу: Бисертский муниципальный округ, поселок Бисерть, улица Советская, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов. Информации о пострадавших не поступало.

