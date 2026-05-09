Появились кадры пожара в анапском парке аттракционов

Пожар в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе попал на видео. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории картинга, сообщает Telegram-канал «112». Сведений о возможных жертвах и пострадавших в результате ЧП не поступало.

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно колесо обозрения и поднимающийся за ним огромный столб черного дыма. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, похожее уже происходило год назад.

Ранее жители Хабаровска почувствовали запах гари из-за пожара, который вспыхнул на острове Кабельном на Амуре. Дым от возгорания четко виден с берега реки. В администрации города указали, что дежурные службы уже начали ликвидацию возгорания.

До этого мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы, ему присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.