Еще вчера не знал, что такое булгур, — сегодня попробовал такой рецепт, и это восторг!

Иногда самые простые ингредиенты творят чудеса. Всего одна сковорода, немного фарша и булгур — и на вашем столе появляется сытное и ароматное блюдо, которое оценят даже самые привередливые едоки.

Что понадобится

Фарш (говяжий, свиной, куриный или смешанный) — 400 г, булгур — 200 г, помидоры — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., куркума молотая — 1 ч. л., петрушка свежая — несколько веточек, соль, перец черный молотый — по вкусу, вода кипящая — 400 мл.

Как готовлю

Помидоры надрезаю крест-накрест у основания, опускаю в кипяток на минуту, затем очищаю от кожицы и мелко рублю. Лук и сладкий перец нарезаю мелкими кубиками, два зубчика чеснока измельчаю.

Разогреваю масло в сковороде с толстым дном, обжариваю лук, перец и чеснок до мягкости на среднем огне. Добавляю фарш, жарю 7 минут, постоянно помешивая.

Затем кладу помидоры, солю, перчу и тушу под крышкой 5 минут. Всыпаю булгур, добавляю оставшийся чеснок через пресс и куркуму, перемешиваю.

Заливаю кипятком, накрываю сковороду крышкой и томлю на очень слабом огне около 15 минут, пока булгур не впитает всю жидкость и не станет мягким. Перед подачей посыпаю измельченной петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».