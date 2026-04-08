08 апреля 2026 в 11:24

Еще вчера не знал, что такое булгур, — сегодня попробовал такой рецепт, и это восторг!

Иногда самые простые ингредиенты творят чудеса. Всего одна сковорода, немного фарша и булгур — и на вашем столе появляется сытное и ароматное блюдо, которое оценят даже самые привередливые едоки.

Что понадобится

Фарш (говяжий, свиной, куриный или смешанный) — 400 г, булгур — 200 г, помидоры — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., куркума молотая — 1 ч. л., петрушка свежая — несколько веточек, соль, перец черный молотый — по вкусу, вода кипящая — 400 мл.

Как готовлю

Помидоры надрезаю крест-накрест у основания, опускаю в кипяток на минуту, затем очищаю от кожицы и мелко рублю. Лук и сладкий перец нарезаю мелкими кубиками, два зубчика чеснока измельчаю.

Разогреваю масло в сковороде с толстым дном, обжариваю лук, перец и чеснок до мягкости на среднем огне. Добавляю фарш, жарю 7 минут, постоянно помешивая.

Затем кладу помидоры, солю, перчу и тушу под крышкой 5 минут. Всыпаю булгур, добавляю оставшийся чеснок через пресс и куркуму, перемешиваю.

Заливаю кипятком, накрываю сковороду крышкой и томлю на очень слабом огне около 15 минут, пока булгур не впитает всю жидкость и не станет мягким. Перед подачей посыпаю измельченной петрушкой.

3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Семья и жизнь
3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Средиземноморье встретилось с Востоком в этом рецепте. Фаршированные кальмары с булгуром — мое тайное «оружие», чтобы поразить гостей
Общество
Средиземноморье встретилось с Востоком в этом рецепте. Фаршированные кальмары с булгуром — мое тайное «оружие», чтобы поразить гостей
Когда лень готовить плов, на помощь приходит этот рецепт «все в одном»: булгур, тушенка, овощи — и никаких хлопот
Общество
Когда лень готовить плов, на помощь приходит этот рецепт «все в одном»: булгур, тушенка, овощи — и никаких хлопот
Белок, клетчатка и насыщенный вкус без мяса. Чечевичные оладьи с булгуром — простое блюдо, которое удивит
Общество
Белок, клетчатка и насыщенный вкус без мяса. Чечевичные оладьи с булгуром — простое блюдо, которое удивит
Считаете себя фанатом грузинской кухни? А ведь это не только хинкали! Каурма — вот что нужно попробовать
Общество
Считаете себя фанатом грузинской кухни? А ведь это не только хинкали! Каурма — вот что нужно попробовать
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

