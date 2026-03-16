Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:05

Лобио по-грузински — главный хит поста: пальчики оближешь! Простой рецепт

Лобио по-грузински — главный хит поста: пальчики оближешь! Простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Грузии у каждой хозяйки свой рецепт лобио. Ароматная фасоль в томатном соусе с орешками, чесноком и кинзой получается настолько насыщенной и вкусной, что может заменить полноценный обед. Идеально подходит и в пост, и для повседневного меню.

С вечера замочите 400 г красной или пестрой фасоли в холодной воде. Утром воду слейте, залейте свежей и варите до мягкости. Время зависит от сорта, обычно 1,5–2 часа. В конце варки посолите. Пока фасоль варится, приготовьте заправку. Луковицу мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку 300 г томатов в собственном соку или два свежих помидора, протертых через сито. Тушите 5 минут.

В отдельной миске разотрите в пасту 100 г грецких орехов с тремя зубчиками чеснока, щепоткой соли и столовой ложкой уксуса. Добавьте к орехам молотый кориандр, имеретинский шафран и острый перец по вкусу. Когда фасоль сварится, слейте часть отвара, но не весь. Добавьте в кастрюлю томатную заправку и ореховую пасту. Тщательно перемешайте, прогрейте все вместе 10 минут на слабом огне. В самом конце всыпьте мелко рубленную кинзу и дайте настояться под крышкой 15 минут.

  • Совет: лобио вкуснее на второй день. Подавайте с лавашом и свежей зеленью.

Анастасия Фомина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.