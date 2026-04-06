В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель

В 2026 году россиянам, работающим по пятидневной неделе, не предстоит работать шесть дней подряд, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, производственный календарь не предусматривает таких серий рабочих дней.

В 2026 году, согласно производственному календарю для граждан, трудящихся по пятидневной рабочей неделе, не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд, — сказал Балынин.

Эксперт отметил, что график работы на 2026 год составлен с учетом удобства сотрудников и возможности полноценного отдыха. Он подчеркнул, что россияне смогут планировать выходные без неожиданных рабочих серий.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. По его мнению, это необходимо для ускорения трансформации экономики в условиях кризиса. Идея вызвала резкую реакцию со стороны политиков и общественных деятелей. В ответ на критику предприниматель привел пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит».