Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом

Нервничающий из-за мелких неудач мужчина будет плохим отцом, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, влюбленность часто маскирует недостатки, но некоторые модели поведения важно замечать до заключения брака.

Влюбленность умеет маскировать многое, но некоторые вещи все-таки пробиваются сквозь розовый туман и их важно заметить до, а не после штампа в паспорте. Так на что стоит обратить внимание? Например, на то, что мужчина не умеет проигрывать. Понаблюдайте, как он реагирует на мелкие неудачи: пробку на дороге, проигрыш в настольную игру, критику на работе. Если каждый раз следует вспышка раздражения или поиск виноватых — это не темперамент, это модель поведения. Дети будут рядом с этим каждый день, — сказала Романив.

На что еще в поведении мужчины следует обратить внимание до брака? Его мать делает за него все. Речь не о теплых отношениях с семьей, а о том, что в 30 лет он не знает, где у него лежат документы. Или мужчина звонит маме с вопросом, как варить гречку. В браке роль мамы автоматически переходит к жене. Также если он обесценивает чужие эмоции. Если ваши переживания регулярно получают такой ответ, задумайтесь: как он будет говорить с ребенком, которому страшно или обидно? Он не интересуется вашей жизнью. Не спрашивает, как прошел день, не помнит, что вас волновало неделю назад, не вникает в ваши отношения с подругами или работой. Эмоциональное присутствие в паре — это именно то, чего потом так не хватает детям, — подытожила Романив.

