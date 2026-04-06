06 апреля 2026 в 06:30

Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом

Психолог Романив: нервничающий из-за мелких неудач мужчина будет плохим отцом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нервничающий из-за мелких неудач мужчина будет плохим отцом, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, влюбленность часто маскирует недостатки, но некоторые модели поведения важно замечать до заключения брака.

Влюбленность умеет маскировать многое, но некоторые вещи все-таки пробиваются сквозь розовый туман и их важно заметить до, а не после штампа в паспорте. Так на что стоит обратить внимание? Например, на то, что мужчина не умеет проигрывать. Понаблюдайте, как он реагирует на мелкие неудачи: пробку на дороге, проигрыш в настольную игру, критику на работе. Если каждый раз следует вспышка раздражения или поиск виноватых — это не темперамент, это модель поведения. Дети будут рядом с этим каждый день, — сказала Романив.

Она добавила, что гиперопека со стороны матери также является серьезным основанием для беспокойства. По ее словам, если взрослый мужчина не знает, где лежат его документы, и звонит родительнице, чтобы узнать, как варить гречку, в браке роль мамы автоматически перейдет к жене.

На что еще в поведении мужчины следует обратить внимание до брака? Его мать делает за него все. Речь не о теплых отношениях с семьей, а о том, что в 30 лет он не знает, где у него лежат документы. Или мужчина звонит маме с вопросом, как варить гречку. В браке роль мамы автоматически переходит к жене. Также если он обесценивает чужие эмоции. Если ваши переживания регулярно получают такой ответ, задумайтесь: как он будет говорить с ребенком, которому страшно или обидно? Он не интересуется вашей жизнью. Не спрашивает, как прошел день, не помнит, что вас волновало неделю назад, не вникает в ваши отношения с подругами или работой. Эмоциональное присутствие в паре — это именно то, чего потом так не хватает детям, — подытожила Романив.

Ранее психолог Галина Рейнталь заявила, что дети могут не сказать родителям о разговоре с мошенниками из-за страха наказания. По ее словам, если в семье на любую ошибку ребенка реагируют обвинениями, он учится не обращаться за помощью и замалчивает проблему.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

