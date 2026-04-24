Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон

Фелинолог Макарова: кошки часто садятся у открытых окон в связи с инстинктами

Любовь кошек к наблюдению за внешней обстановкой через окна связана с инстинктами, заявила Общественной Службе Новостей фелинолог Людмила Макарова. Она отметила, что этих питомцев крайне сложно отучить садиться вблизи открытых пространств.

Нужно понять одно: это заложенная природой функция. Это мы смотрим на них как на питомцев, а коты на самом деле — хищники и охотники. Сидя на высокой позиции, животное имеет хороший обзор, ему так проще отслеживать потенциальную жертву. В то же время не стоит забывать, что кошки следят, чтобы их не слопали. А с высоты проще заметить приближение какой-либо опасности в виде, скажем, собаки или иного крупного животного, — объяснила Макарова.

Специалист добавила, что никакие защитные сетки или решетки не отучат животных садиться возле открытых окон. При этом они действительно смогут защитить питомца от падения, но менять полотно придется достаточно часто.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что, когда кошка спит, уткнувшись мордой в хозяина, это свидетельствует о ее привязанности и любви. По ее словам, запах человека успокаивает питомца и вызывает у него чувство безопасности.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

