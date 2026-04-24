Сразу двое режиссеров попали в реестр иноагентов

Минюст обновил реестр иностранных агентов, включив в него режиссеров Юрия Мамина и Юрия Теплякова, следует из информации на сайте министерства. В публикации говорится, что кинематографисты распространяли фейки о деятельности российских властей и выступали против СВО.

24 апреля 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Ю. Б. Мамин, Ю. С. Тепляков, — сказано в сообщении.

Кроме того, в список попали компании «Торговые инвестиции» и «Яшма» предпринимателя Алексея Шевцова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также проекты «Антиимперский блок народов» и «Слова вне себя». Помимо этого, в реестр внесена активистка Наталья Гоголева (Наталья Касимова).

На прошлой неделе Минюст также обновил реестр иностранных агентов, включив в него пять новых лиц. В перечень вошли активисты из разных регионов страны, а также ученый и общественный деятель.

До этого суд повторно наложил арест на имущество скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение было принято в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.