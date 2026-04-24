24 апреля 2026 в 17:05

Сразу двое режиссеров попали в реестр иноагентов

Минюст России внес режиссеров Юрия Мамина и Юрия Теплякова в реестр иноагентов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минюст обновил реестр иностранных агентов, включив в него режиссеров Юрия Мамина и Юрия Теплякова, следует из информации на сайте министерства. В публикации говорится, что кинематографисты распространяли фейки о деятельности российских властей и выступали против СВО.

24 апреля 2026 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Ю. Б. Мамин, Ю. С. Тепляков, — сказано в сообщении.

Кроме того, в список попали компании «Торговые инвестиции» и «Яшма» предпринимателя Алексея Шевцова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также проекты «Антиимперский блок народов» и «Слова вне себя». Помимо этого, в реестр внесена активистка Наталья Гоголева (Наталья Касимова).

На прошлой неделе Минюст также обновил реестр иностранных агентов, включив в него пять новых лиц. В перечень вошли активисты из разных регионов страны, а также ученый и общественный деятель.

До этого суд повторно наложил арест на имущество скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение было принято в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

