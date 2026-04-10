Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:12

Внука писателя Толстого признали иноагентом

Внука писателя Алексея Толстого Ивана внесли в реестр иноагентов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внук писателя Алексея Толстого филолог и историк Иван Толстой признан иноагентом, сообщается на сайте Минюста. Также в реестр внесли электорального эксперта Романа Удота, активистов Василия Матенова, Лилию Вежеватову и Ризвана Кубакаева.

И. Н. Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, — сообщает ведомство.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Уточняется, что произведение формирует отрицательное отношение к действующей власти. Кроме того, книга побуждает читателей к ее смене «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ.

До этого Минюст внес американский Стэнфордский университет в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Запись появилась в обновленном реестре на сайте ведомства.

Общество
Минюст
иноагенты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.