Внука писателя Толстого признали иноагентом

Внук писателя Алексея Толстого филолог и историк Иван Толстой признан иноагентом, сообщается на сайте Минюста. Также в реестр внесли электорального эксперта Романа Удота, активистов Василия Матенова, Лилию Вежеватову и Ризвана Кубакаева.

И. Н. Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, — сообщает ведомство.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Уточняется, что произведение формирует отрицательное отношение к действующей власти. Кроме того, книга побуждает читателей к ее смене «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ.

До этого Минюст внес американский Стэнфордский университет в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Запись появилась в обновленном реестре на сайте ведомства.