Американский университет попал в черный список

Министерство юстиции Российской Федерации внесло американский Стэнфордский университет в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая запись появилась в обновленном реестре на сайте ведомства.

Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда — младшего, Стэнфордский университет), США, — сказано в базе данных Минюста.

Учебное заведение основали в 1891 году. Стэнфордский университет считается одним из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. В Стэнфорде обучаются более 7000 студентов и более 9000 аспирантов. Стэнфордский университет известен как «кузница кадров» Кремниевой долины. В нем также обучались президенты США Герберт Гувер и Джон Кеннеди.

Ранее внука писателя Алексея Толстого, филолога и историка Ивана Толстого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом. На сайте Минюста сказано, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и выступал против СВО.