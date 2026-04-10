10 апреля 2026 в 17:06

Американский университет попал в черный список

Минюст России внес Стэнфордский университет в перечень нежелательных организаций

Фото: Mint Images/ZUMAPRESS/Global Look Press
Министерство юстиции Российской Федерации внесло американский Стэнфордский университет в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая запись появилась в обновленном реестре на сайте ведомства.

Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда — младшего, Стэнфордский университет), США, — сказано в базе данных Минюста.

Учебное заведение основали в 1891 году. Стэнфордский университет считается одним из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. В Стэнфорде обучаются более 7000 студентов и более 9000 аспирантов. Стэнфордский университет известен как «кузница кадров» Кремниевой долины. В нем также обучались президенты США Герберт Гувер и Джон Кеннеди.

Ранее внука писателя Алексея Толстого, филолога и историка Ивана Толстого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом. На сайте Минюста сказано, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и выступал против СВО.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

