20 апреля 2026 в 16:15

Деятельность еще одной организации признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательной организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генпрокуратура России признала деятельность международной организации European Youth Forum (EYF, Европейский молодежный форум) нежелательной на территории страны, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что данная структура на своих официальных ресурсах распространяет ложную информацию о России.

В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Youth Forum. Форум создан в 1996 году, зарегистрирован в Бельгии, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, изначально организация позиционировала себя как площадку для развития молодежной политики, однако после начала СВО заняла откровенно враждебную позицию по отношению к России. EYF на своих ресурсах изображает Россию «агрессором, бросающим вызов глобальной системе безопасности».

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень экстремистских материалов книгу немецкого писателя и философа Фридриха Георга Юнгера. Издание было выпущено в 2022 году. Санкт-Петербургский городской суд 12 ноября 2025 года удовлетворил иск Пулковской таможни о признании данной книги экстремистской.

Общество
Россия
Генпрокуратура
нежелательные организации
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

