Минюст признал нежелательными в России три иностранные организации

Минюст признал нежелательными в России три иностранные организации Минюст внес организации из США, Швейцарии и Нидерландов в список нежелательных

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень нежелательных организаций три структуры из Соединенных Штатов, Швейцарии и Нидерландов, сообщается на сайте ведомства. Речь идет об американском издании Eurasianet, швейцарском сообществе «Россия Будущего — Швейцария» и нидерландском фонде «Инициативы следующего уровня».

Ведомство уточнило, что швейцарская организация включена в список под названием Verein Russland der Zukunft — Schweiz (VRZS). Нидерландский фонд значится в перечне как Stichting Next Level Initiatives.

Ранее Минюст России внес в перечень нежелательных организаций швейцарскую «Международную комиссию юристов». Незадолго до этого соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ.

Также список Минюста России пополнила американская организация International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд). Она признана НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Организация занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.