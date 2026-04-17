Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 15:22

Минюст признал нежелательными в России три иностранные организации

Минюст внес организации из США, Швейцарии и Нидерландов в список нежелательных

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в перечень нежелательных организаций три структуры из Соединенных Штатов, Швейцарии и Нидерландов, сообщается на сайте ведомства. Речь идет об американском издании Eurasianet, швейцарском сообществе «Россия Будущего — Швейцария» и нидерландском фонде «Инициативы следующего уровня».

Ведомство уточнило, что швейцарская организация включена в список под названием Verein Russland der Zukunft — Schweiz (VRZS). Нидерландский фонд значится в перечне как Stichting Next Level Initiatives.

Ранее Минюст России внес в перечень нежелательных организаций швейцарскую «Международную комиссию юристов». Незадолго до этого соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ.

Также список Минюста России пополнила американская организация International Women's Media Foundation (IWMF, Международный женский медиафонд). Она признана НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Организация занимается поддержкой женщин, работающих в сфере медиа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЭА предупредили, что цены на еду могут взлететь
Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем в России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

