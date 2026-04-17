Минюст добавил в реестр пятерых новых иноагентов Минюст РФ включил в реестр иноагентов трех активистов и сопредседателя «Голоса»

Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов, включив в него пять новых лиц, сообщается на сайте ведомства. В перечень вошли активисты из разных регионов страны, а также ученый и общественный деятель.

В обновленный перечень вошли региональные активисты Дмитрий Семенов, Александр Колосков и Мария Вьюшкова. Также статус иноагента получили известный российский и американский химик Александр Кабанов и сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин. Большинство новых фигурантов списка на данный момент проживают за пределами Российской Федерации.

Бузин попал в список за распространение материалов иноагентов и критику избирательной системы РФ. Семенов и Вьюшкова обвиняются в публикации фейков о политике властей и ВС РФ. Кабанов попал в реестр за сотрудничество с нежелательными организациями. Колосков, помимо прочего, обвиняется в поддержке ВСУ.

Ранее суд повторно наложил арест на имущество скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение было принято в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.