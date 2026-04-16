На имущество рэпера Моргенштерна повторно наложили арест

Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщило агентство РИА Новости. Решение принято в рамках уголовного дела об уклонении исполнения обязанностей иностранного агента.

Ходатайство прокурора удовлетворить частично, наложить арест на имущество Алишера Моргенштерна, — заявили в суде.

Ранее Днепропетровский окружной административный суд отменил требования налоговой службы Украины к модели Елизавете Василенко, бывшей возлюбленной Моргенштерна. Речь шла об уплате более 1,6 млн гривен (2,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans.

Прежде Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. При этом он добился через суд отмены запрета на въезд в Литву.