На имущество рэпера Моргенштерна повторно наложили арест

Суд повторно арестовал имущество рэпера-иноагента Моргенштерна

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщило агентство РИА Новости. Решение принято в рамках уголовного дела об уклонении исполнения обязанностей иностранного агента.

Ходатайство прокурора удовлетворить частично, наложить арест на имущество Алишера Моргенштерна, — заявили в суде.

Ранее Днепропетровский окружной административный суд отменил требования налоговой службы Украины к модели Елизавете Василенко, бывшей возлюбленной Моргенштерна. Речь шла об уплате более 1,6 млн гривен (2,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans.

Прежде Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. При этом он добился через суд отмены запрета на въезд в Литву.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Банщик изнасиловал сестру в котельной: уголовное дело из-под Вологды
У известного комика нашли агрессивную опухоль кости
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

