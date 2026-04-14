Суд отменил налоги бывшей девушке Моргенштерна с OnlyFans Украинский суд отменил требование налоговой к модели Василенко о 1,6 млн гривен

Днепропетровский окружной административный суд отменил требования налоговой службы Украины к модели Елизавете Василенко, бывшей возлюбленной рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает «Страна». Речь шла об уплате более 1,6 млн гривен (2,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans.

В октябре 2024 года украинские налоговые органы получили от британских коллег информацию о доходах Василенко на платформе — $180 тыс. (14 млн рублей). Они потребовали уплатить налоги в украинский бюджет. Адвокаты модели возразили, что реальный доход был меньше. Кроме того, с июля 2021 года Василенко проживает в Чехии, что ставит под сомнение ее статус налогового резидента Украины.

Суд изучил материалы дела, зафиксировал ошибки при организации налоговой проверки и полностью отменил все налоговые уведомления-решения. Суд также обязал налоговую службу возместить Василенко судебный сбор.

Ранее Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента.