Умер избивший до полусмерти модель Тартанову экс-возлюбленный

Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в избиении бывшей возлюбленной Анжелики Тартановой, скончался в конце апреля, сообщил его адвокат Темур Фидаров Telegram-каналу «112». По его словам, мужчина имел серьезные проблемы с сердцем.

Адвокат отметил, что Кузьмин перенес две операции на сердце и после произошедшего находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Фидаров также заявил, что ни пострадавшая, ни ее представители не выходили на связь по вопросу возможных выплат.

Ранее суд в Москве продлил Кузьмину домашний арест. Мера пресечения должна была действовать как минимум до 9 апреля. Модель в конце января заключила с обвиняемым мировое соглашение. Как сообщил адвокат девушки, он начал оказывать ей помощь.

Сообщалось, что Тартанова, лишившаяся после избиения части черепа, страдает нарушениями речи и потерей памяти и требует постоянного наблюдения врачей. Активисты объявили сбор средств на восстановление после трепанации. Также известно, что девушке предстоит сложная операция по установке внутричерепной пластины.