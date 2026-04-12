Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги

Ирина Шейк
Российские судебные приставы списали долг Ирине Шейк, пишет Telegram-канал SHOT. По их информации, модель четыре года разыскивали в Еманжелинске, но безрезультатно.

В публикации говорится, что у 40-летней Шейк оставалась задолженность перед налоговой в размере 322 рублей 23 копеек, начисленная в 2018 году. К тому моменту она уже уехала за границу. С учетом пеней сумма выросла до 2052 рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и пытались найти ее, но не смогли. В итоге дело приостановили по пункту 4 части 1 статьи 46 — из-за отсутствия имущества и доходов для взыскания.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительно взыскивать с актера Михаила Казакова задолженность свыше 1,5 млн рублей. Основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, алименты и другие задолженности. В отношении актера открыто десять исполнительных производств. Среди них есть приостановленные из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

