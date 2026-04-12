Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги

Российские судебные приставы списали долг Ирине Шейк, пишет Telegram-канал SHOT. По их информации, модель четыре года разыскивали в Еманжелинске, но безрезультатно.

В публикации говорится, что у 40-летней Шейк оставалась задолженность перед налоговой в размере 322 рублей 23 копеек, начисленная в 2018 году. К тому моменту она уже уехала за границу. С учетом пеней сумма выросла до 2052 рублей. Приставы возбудили исполнительное производство и пытались найти ее, но не смогли. В итоге дело приостановили по пункту 4 части 1 статьи 46 — из-за отсутствия имущества и доходов для взыскания.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительно взыскивать с актера Михаила Казакова задолженность свыше 1,5 млн рублей. Основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, алименты и другие задолженности. В отношении актера открыто десять исполнительных производств. Среди них есть приостановленные из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.