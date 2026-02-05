Мимолетные интрижки, пять лет с Шейк, брак с Родригес: все женщины Роналду

Нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля отмечает свой 41-й день рождения. Как сложилась личная жизнь спортсмена, с кем встречался футболист до Джорджины Родригес?

Романы до Ирины Шейк

Первой известной возлюбленной португальского футболиста Криштиану Роналду была бразильская модель и сестра его друга по команде «Спортинг» Марио Жардела — Джоана Жардел. Их романтические отношения начались в 2003 году, хотя обсуждения об этом на футбольных форумах велись еще в 2002 году, когда обоим было по 16–17 лет.

Следующей девушкой Роналду стала Мерхе Ромеро, португальская модель и телеведущая, старше футболиста на девять лет. Он состоял в отношениях с ней с 2005 по 2006 год. В тот период спортсмен выступал за «Манчестер Юнайтед», тогда как его избранница проживала в Португалии. После расставания с Ромеро Роналду завязал роман с участницей реалити-шоу «Большой брат» Имоджен Томас. Затем он начал встречаться с португальской актрисой Сорайей Чавес, которая пользовалась популярностью в своей стране.

В 2007 году Криштиану Роналду начал встречаться с Джеммой Аткинсон. Она была моделью мужских журналов, звездой мыльной оперы «Холлиокс» и радиоведущей. Однако их отношения продлились всего четыре месяца. В том же году Роналду завязал короткий роман с индийской актрисой Бипаши Басу.

В 2008 году Роналду встречался с Нерейдой Галлардо, владелицей салона красоты на Балеарских островах. Она известна негативными высказываниями о футболисте и его жене Джорджине Родригес. Про Роналду она рассказывала СМИ, что тот носил красные трусы со слоновьим хоботом спереди, а про Родригес — что та будто бы сделала пластические операции, чтобы походить на Ким Кардашьян.

В список девушек Роналду включают и Пэрис Хилтон. В 2009 году, после перехода в «Реал Мадрид», Роналду устроил вечеринку в Лос-Анджелесе с Пэрис и ее сестрой Ники. Таблоиды утверждали, что троица провела ночь вместе, и источники сообщали об интимном поведении Роналду и Пэрис. После этого об их отношениях не писали.

Романтическая связь Роналду и Ким Кардашьян была весьма короткой. В 2010 году они встретились для романтического ужина, когда Ким прибыла в Мадрид на три дня. Несмотря на то что очевидцы утверждали, что пара выглядела очень увлеченной, их отношения не переросли в долгосрочный роман.

Пять лет с Шейк закончились изменой

В 2010 году португальский футболист встретил российскую супермодель Ирину Шейк на совместной фотосессии для Armani Exchange. Их роман длился пять лет, но в итоге пара рассталась, несмотря на слухи о скорой свадьбе, которые распространяли СМИ.

«После пяти лет вместе мои отношения с Ириной Шейк подошли к концу. Мы решили, что для нас обоих будет лучше пойти на этот шаг. Я желаю Ирине огромного счастья», — говорилось в заявлении Криштиану Роналду для прессы.

По данным прессы, мать футболиста была против его русской избранницы, а разрыв произошел из-за измен со стороны спортсмена.

«Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот, мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения — это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же», — говорила Шейк о Роналду в интервью испанскому журналу Hola.

Случайная встреча с «женщиной всей жизни»

В 2016 году Криштиану Роналду встретился с Джорджиной Родригес в бутике Gucci в Мадриде. Джорджина, родившаяся в Аргентине, в раннем возрасте переехала с матерью в Испанию, где они обосновались. В то время ей было 22 года, и она стремилась построить карьеру танцовщицы, совмещая работу ассистентом по продажам в итальянском модном доме. Роналду на тот момент был уже 31 год.

«Поначалу я не думал, что это будет серьезно. Что я полюблю ее. Честно, я этого не ожидал. Но через некоторое время почувствовал, что это женщина всей моей жизни», — делился Роналду в шоу Netflix «I Am Georgina».

В ноябре 2017 года у пары появилась на свет девочка Алана Мартина. В апреле 2022 года девушка сообщила о рождении дочери Беллы Эмеральды. На следующий день Криштиану заявил, что у пары скончался новорожденный сын.

В 2025 году футболист сделал Джорджине предложение. Свадьба запланирована на лето 2026-го после чемпионата мира.

