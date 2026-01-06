Роман с Уэстом, дочь от Купера, «отмена» из-за Z: неожиданные факты о Шейк

6 января супермодели Ирине Шейк исполняется 40 лет. Кажется, когда она приехала из Челябинской области в Париж, то сразу ворвалась на мировые подиумы. Но путь к славе оказался тернистым. У модели была череда романов, в том числе с Криштиану Роналду и Брэдли Купером. В детстве Шейк не нравились ее пухлые губы и фигура. Сейчас она не сидит на диетах, ест фастфуд и любит побаловать себя жареной картошкой. Неожиданные факты о супермодели — в материале NEWS.ru.

Как Шейк построила карьеру в мире высокой моды

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске — шахтерском городке в Челябинской области. Когда ей было 14 лет, от пневмонии умер отец.

«Мой папа всегда хотел мальчика. Он любил нас, но когда он умер, я почувствовала, что должна заботиться о семье. Всегда думала, что родилась не в том теле, ненавидела быть девочкой», — заявила Шейк в интервью Elle.

Ирина стала подрабатывать и одновременно училась в школе. Бралась за любую работу — мыла окна в больницах и раздавала рекламные листовки на улице. Закончив школу, Шейк пошла вместе со старшей сестрой на косметологические курсы. По словам Ирины, там она встретила модельного скаута, который предложил ей работу в Париже. Шейк согласилась.

«Моя первая поездка в Париж была сложной. У меня не было денег, я не говорила по-английски, мне пришлось быстро выучить язык. Я перфекционистка и очень настойчива, поэтому всегда выкладывалась на полную в каждой фотосессии», — сказала модель в интервью журналу Numero.

Но ее типаж и фигура долгое время не пользовались популярностью у брендов. Шейк слышала, как кастинг-директора шепчутся о ее формах. «У меня были агенты, которые говорили: „Ты должна подстричься, похудеть на 20 фунтов и стать блондинкой. А я отвечала: „Черт возьми, ни за что!“» — рассказывала модель.

Ирина Шейк (вторая справа). Фото из домашнего фотоархива Фото: РИА Новости

В конце концов Шейк получила работу в Испании — ее пригласил на съемки обувной бренд. Ирина получила за фотосессию €1 тыс. «Это были огромные деньги. Я отправила несколько сотен евро своей матери. Она сказала всем своим друзьям: „Моя дочь купила мне диван“», — рассказывала Шейк.

В возрасте 21 года модель дебютировала на обложке Sports Illustrated в выпуске, посвященном купальникам. Тем не менее долгие годы она не могла пробиться на мировые подиумы. Есть стереотип, что девушки, которые снимаются в купальниках, не подходят для высокой моды.

Шейк получила первую работу на показе Givenchy в 2015 году благодаря Риккардо Тиши, тогдашнему креативному директору компании. Он занимался подбором моделей и пригласил Ирину на встречу. Модель отмечала в интервью Elle, что ее недоброжелатели просили Тиши не брать ее на работу, но он их не послушал.

В настоящее время Шейк является одной из самых востребованных моделей в сфере высокой моды. В этом году она вернулась в шоу «ангелов» Victoria's Secret.

Почему Шейк была недовольна своей внешностью

Шейк рассказывала СМИ, что в детстве не любила свои пухлые губы и все время пыталась их сжать. Когда Ирина начинала работать моделью, она не была уверена в своей внешности и неуютно себя чувствовала. Лишь с возрастом Ирина стала принимать себя такой, какая она есть.

«У каждого есть недостатки, идеальных людей не существует. Я не исключение. Бывают дни, когда я чувствую себя на высоте и довольна собой, а бывают — когда я постоянно придираюсь к своему отражению в зеркале. Но я постоянно учусь принимать свои недостатки и чувствовать себя комфортно в своем теле», — говорила Ирина в интервью изданию «7 дней».

Ирина Шейк (вторая справа). Фото из домашнего фотоархива Фото: РИА Новости

Шейк любит побаловать себя жареной картошкой

Шейк выступает против нездоровой худобы и не сидит на диетах, но следит за правильным питанием. По словам модели, иногда она позволяет себе вольности. Например, Шейк может заказать в ресторане жареную картошку с селедкой.

Она часто выкладывает в соцсетях фотографии пищи, в том числе фастфуда. «Я очень люблю еду, не понимаю, как люди отказываются от еды. Я ем все», — так модель подписала один из своих постов.

Как Шейк потеряла подписчиков после расставания с Роналду

Шейк познакомилась со звездой мирового футбола Криштиану Роналду в 2010 году на съемках рекламного ролика Armani. Затем между ними закрутился роман. СМИ писали, что эти отношения были построены на пиаре. По слухам, агенты модели и футболиста договорились об удачной сделке. Некоторые папарацци называли их поцелуи и объятия в кадре постановочными.

Вопреки слухам пара объявила, что готовится к свадьбе. Тем не менее в 2015-м Шейк и Роналду расстались. По одной из версий СМИ, игрок изменял модели, по другой — Шейк не появилась на праздновании 60-летия его матери, и футболист не смог ей этого простить. Кроме того, ходили слухи, что мама Криштиану невзлюбила невестку.

После объявления о расставании с Роналду Шейк потеряла 11 млн подписчиков в соцсетях за 24 часа.

Шейк не понравилась маме Брэдли Купера

Шейк недолго горевала после расставания с Роналду. Весной 2015-го она познакомилась на голливудской вечеринке с актером Брэдли Купером. СМИ писали, что молодые люди съехались через два месяца после начала романа. Первый совместный выход пары в свет состоялся на неделе моды в Париже в марте 2016 года.

Вскоре стало известно, что супермодель ждет ребенка. В 2017-м появилась на свет дочь Купера и Шейк Лея. Ирина заявила СМИ, что назвала ребенка в честь бабушки Галии, переделав имя на американский манер.

Ирина Шейк и ее мать Ольга Шайхлисламова гуляют с дочерью Леей де Сьен Шейк Купер Фото: Mike Reed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее в 2019 году пара рассталась. По слухам, на это повлияла мать Купера, которой не понравилась невестка.

Шейк встречалась с Канье Уэстом

В 2021 году стало известно, что Шейк встречается с Канье Уэстом. Их роман начался после того, как Ким Кардашьян подала на развод с рэпером. Папарацци снимали Шейк и Уэста на прогулке и в ресторанах. Но через два месяца поползли слухи о расставании супермодели и певца.

«Канье и Ирина разошлись, потому что между ними не было ничего серьезного. Шейк хотела романтики, которой не нашла в отношениях с Уэстом. Они оба заняты на работе и готовы хорошо проводить время без каких-либо обязательств», — заявил инсайдер изданию Entertainment Tonight.

Почему Шейк воспитывает дочь без няни

Шейк и Купер остались друзьями после расставания ради дочери. Они не пользуются услугами нянь. Актер и супермодель выросли в обычных семьях и готовы уделять ребенку много времени. Шейк и Купер составляют расписание, когда и с кем останется Лея.

«Мы оба берем Лею с собой повсюду. С ней очень легко. Два дня назад мне нужно было идти в спортзал, поэтому я просто купила ей альбом для рисования и сказала: „Мама тренируется“. Она рисовала целый час. Потом мы пошли на примерку одежды перед показом Michael Kors. Лея познакомилась со всеми девушками, а Майкл подарил ей сумку. Она нарисовала ему кошечку», — рассказывала Шейк.

Почему Шейк пытались «отменить» на Западе

После начала СВО Шейк стала реже принимать участие в показах. Она пожелала в соцсетях всем мира на планете, но не выразила четко свою позицию по поводу спецоперации России на Украине. В июле 2022-го супермодель опубликовала в Сети фото с салатом оливье, которое подписала: «Russianzzz on Wednesday».

Ирина Шейк Фото: CiGlobal Look Pressnzia Camela/Keystone Press Agency/

То, что она заменила букву S на Z, вызвало недовольство у некоторых американцев и британцев. Они потребовали в соцсетях «отменить» Шейк, однако этого не произошло.

