Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Что об этом известно, Дуров хочет миллион детей по всему миру?

Что известно об участии Дурова в донорской программе

По данным WSJ, такую программу предприниматель запустил совместно с одной из московских клиник. При этом для потенциальных матерей выдвинуты условия: в частности, для оплодотворения донорским материалом бизнесмена девушки должны быть не старше 37 лет. Кроме того, как рассказала изданию бывший врач клиники, женщины должны быть не замужем.

Представитель Дурова заявила газете, что он никак не вовлечен в деятельность клиники «в финансовом, управленческом или операционном отношении». В самом медучреждении изначально пообещали ответить на вопросы WSJ, однако затем отказались от интервью, уточнив, что этого потребовал основатель Telegram.

В июле 2024 года Дуров написал в своем Telegram-канале, что он оказался отцом более 100 биологических детей.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — задался вопросом предприниматель.

Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка. По словам Дурова, руководитель клиники сказал ему, что высококачественный донорский материал является дефицитным, и призвал сдавать больше, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Моя прошлая донорская деятельность помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей», — написал бизнесмен.

Он также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга. Дуров также намерен популяризировать идею донорства и мотивировать к нему больше здоровых мужчин, чтобы семьи, пытающиеся завести детей, имели больше возможностей.

В июле основатель Telegram в интервью Le Point рассказал, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство. Он выделил долю каждому из них.

«Я хочу ясно дать понять, что я не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто является результатом моей донорской спермы. Они все мои дети, и все будут иметь одинаковые права», — объяснил Дуров.

Сам Дуров не говорил о желании иметь именно миллион детей.

Как девушка Дурова потеряла ребенка от него

В октябре прошлого года Дуров сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла их общего ребенка на фоне задержания бизнесмена в Париже. По его словам, о ее беременности он узнал еще 27 августа, когда у него было «обычное многочасовое интервью с полицией».

Юлия Вавилова и Павел Дуров Фото: Социальные сети

«У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение (с плачущими смайликами. — NEWS.ru) из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось», — рассказывал Дуров подробности случившегося.

Бизнесмен добавил, что последнее время на Юлию оказывалось серьезное давление.

«Какой-то блогер пустил слух, что она „агент МОССАДа“. Другие выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту. Из-за конфискации ее устройств она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам. <…> Кибербуллинг в ее адрес продолжал достигать новых высот», — пояснил основатель Telegram.

О потере ребенка в своем Telegram-канале сообщила и сама Вавилова.

«Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. Это была 10-я неделя. Теперь пришло время исцеляться. Мы смогли справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком», — заключила Юлия.

