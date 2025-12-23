Новый год-2026
23 декабря 2025 в 13:15

Брэдли Купер решил жениться на Джиджи Хадид

Брэдли Купер Брэдли Купер Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский актер Брэдли Купер сделал предложение 30-летней модели Джиджи Хадид, пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера. По данным источника, пара решила пожениться в 2026 году. Отмечается, что актер старше избранницы на 20 лет.

Ее мама Иоланда согласна, это было проще простого. Но теперь Джиджи сказала отцу, что хочет выйти замуж за Брэдли. Это большой шаг, гораздо более официальный, — уточнил инсайдер.

Издание отмечает, что главная причина скорой свадьбы заключается в желании Купера и Хадид вместе воспитывать детей от предыдущих отношений. Актер является отцом восьмилетней дочери Леи от модели Ирины Шейк, которая все чаще общается с Хадид. Новая спутница Купера воспитывает пятилетнюю Кхай от певца Зейна Малика.

Ранее актера и модель заметили на прогулке в Нью-Йорке в октябре, когда они вышли из четырехзвездочного отеля Nine Orchard. Предположительно, знаменитости отмечали годовщину романтическим променадом по осеннему городу. Отношения Купера и Хадид начались в 2023 году.

