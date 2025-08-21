Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером

Супермодель Джиджи Хадид снялась без трусов для нового номера V Magazine после слухов о помолвке с американским актером Брэдли Купером. На одном из снимков знаменитость позирует в одном лишь бюстгальтере, прикрываясь сумкой. Откровенный образ манекенщицы дополнили массивные серьги, браслеты и туфли на высоком каблуке.

До этого, по данным издания Page Six, стало известно, что Купер собирается сделать предложение руки и сердца Хадид в ближайшие месяцы. Как отметил инсайдер из окружения звездной пары, отношения знаменитостей становятся серьезнее. Якобы актер уже думает о браке и общих детях с моделью.

Ранее девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо модель Виттория Черетти опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии в мини-юбке. Снимки были сделаны во время отдыха на яхте.

Редким фото удивила также модель Белла Хадид, опубликовав снимок со своим парнем-ковбоем Аданом Бануэлосом. Фото сняли на мероприятии Carbondale Rodeo в стиле вестерн в штате Колорадо. В этой же публикации модель показала снимки конных прогулок, скачек и других развлечений.