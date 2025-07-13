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13 июля 2025 в 13:58

Девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в мини-юбке

Девушка актера Ди Каприо Виттория опубликовала фото в мини-юбке на яхте

Виттория Черетти Виттория Черетти Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии в мини-юбке. Снимки был сделан во время отдыха на яхте.

На фото 27-летняя Черетти запечатлена в белой майке, под которую надела черный бюстгальтер. Модель также надела молочную мини-юбку с черными швами и цепочкой.

Ранее редким фото удивила фанатов модель Белла Хадид, опубликовав снимок со своим парнем-ковбоем Аданом Бануэлосом, чемпионом по конному спорту. Кадр был сделан на мероприятии Carbondale Rodeo в стиле вестерн, которое проходит в штате Колорадо. В этой же публикации модель показала снимки конных прогулок, скачек и других развлечений, которые увидела на родео.

До этого российская телеведущая Ида Галич, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, опубликовала кадры откровенной фотосессии со змеей. Снимки сделаны в черно-белом стиле. Блогер распустила длинные волосы и сделала естественный макияж.

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