Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 20:14

Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая Ида Галич, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, опубликовала в своем Telegram-канале кадры откровенной фотосессии со змеей. Снимки сделаны в черно-белом стиле. Блогер распустила длинные волосы и сделала естественный макияж.

Она позировала полностью обнаженной, а по ее телу ползала змея. По словам артистки, в этих фотографиях для нее «очень много смыслов». Так, Галич отметила, что ее дочь появится на свет именно в год Зеленой Деревянной Змеи. Блогер подчеркнула, что змея — это символ бесконечности, исцеления, плодородия и обновления.

Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной. Ведь по факту я вхожу в свою новую эру. <…> Я очень рада, что у нас получились такие нереальные кадры. Красивый серпентарий из нас троих, — добавила Галич.

Ранее интернет-пользователи предположили, что снимок блогера Карины Нигай с округлившимся животом может оказаться архивным. Несмотря на свежую публикацию о беременности, на прошлой неделе она делилась в соцсетях снимками на отдыхе с идеальными формами.

До этого стало известно, что поклонники 39-летней Елизаветы Боярской заподозрили актрису в беременности. Поводом стали ее фотографии с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. В частности, фанатов смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.

Ида Галич
фотосессии
беременность
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.