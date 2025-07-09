Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей

Российская телеведущая Ида Галич, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, опубликовала в своем Telegram-канале кадры откровенной фотосессии со змеей. Снимки сделаны в черно-белом стиле. Блогер распустила длинные волосы и сделала естественный макияж.

Она позировала полностью обнаженной, а по ее телу ползала змея. По словам артистки, в этих фотографиях для нее «очень много смыслов». Так, Галич отметила, что ее дочь появится на свет именно в год Зеленой Деревянной Змеи. Блогер подчеркнула, что змея — это символ бесконечности, исцеления, плодородия и обновления.

Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной. Ведь по факту я вхожу в свою новую эру. <…> Я очень рада, что у нас получились такие нереальные кадры. Красивый серпентарий из нас троих, — добавила Галич.

Ранее интернет-пользователи предположили, что снимок блогера Карины Нигай с округлившимся животом может оказаться архивным. Несмотря на свежую публикацию о беременности, на прошлой неделе она делилась в соцсетях снимками на отдыхе с идеальными формами.

До этого стало известно, что поклонники 39-летней Елизаветы Боярской заподозрили актрису в беременности. Поводом стали ее фотографии с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. В частности, фанатов смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.