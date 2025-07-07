Популярный блогер провела подписчиков сообщением о беременности

Снимок блогера Карины Нигай с округлившимся животом может оказаться архивным, утверждают в издании Hello. Несмотря на свежую публикацию о беременности, на прошлой неделе стилист делилась в соцсетях снимками на отдыхе с идеальными формами.

Журналисты предположили, что поздравлять Нигай нужно с уже родившимся ребенком — у нее есть девятилетний сын. По версии СМИ, именно с ним она опубликовала снимок, который был сделан еще в браке с бизнесменом Вадимом Семеновым.

Ранее поклонники 39-летней Елизаветы Боярской заподозрили ее в беременности из-за фотографий в соцсетях с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. В частности, их смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.

Также беременная актриса Агата Муцениеце рассказала, что планирует уйти в декрет примерно в августе, после съемок в сериале «Химкинские ведьмы». Знаменитость ждет третьего ребенка, она планирует по возможности как можно дольше наслаждаться семейным счастьем. Отцом будущего малыша стал аккордеонист Петр Дранги.