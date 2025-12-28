Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 декабря 2025 года, как развивается заруба в Купянске, что известно о бегстве ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 28 декабря, заруба в Купянске

Российские войска взламывают оборону ВСУ южнее Волчанска, продвигаются на Хатненском участке, авиация и артиллерия точечно работают по украинским позициям, ВСУ отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы наши штурмовики продвинулись на двух участках фронта в лесных массивах. Общее продвижение составило до 150 м. В лесу возле Лимана „Воины Севера“ значительно продвинулись в глубь леса и заняли 14 опорных пунктов ВСУ, закрепляются. Общее продвижение составило до 900 м», — уточнил источник.

На шести из 14 занятых ВС РФ позиций личный состав ВСУ отсутствовал — украинские войска спешно сбежали, несмотря на наличие необходимых сил и средств для обороны, отметил канал.

«В районе Мелового — Хатнего „северяне“ продолжили зачистку лесных массивов возле Двуречанского и продвинулись на восьми участках. Общее продвижение составило до 650 м. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — пишут авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили более трех десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада материальных средств, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

«На Купянском направлении российские войска продолжают отражать контратаки противника, который пытается прорваться в город. Идут ожесточенные бои. ВС РФ уничтожают тяжелую технику, пункты управления БПЛА ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвигаются в районе Старицы, а также в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут ожесточенные бои, российские войска уничтожают тяжелую технику, пикапы, пункты управления БПЛА ВСУ.

«Не выжить никому из вээсушников там», «Технику и солдат уничтожают в промышленных масштабах в Купянской мясорубке», — пишут пользователи Сети.

«На Харьковском фронте ВС РФ продвинулись в районе Старицы, западнее Лимана, взяли несколько домов в Волчанских Хуторах. Ракетным ударом снесена переправа ВСУ в районе Старого Салтова, через которую противник пытался восстановить снабжение», — добавил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подводя итоги дня в зоне проведения специальной военной операции 27 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении подразделения 6-й армии отражают контратаки ВСУ, подразделения которых пытаются прорваться к городу.

«Идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании под председательством президента России Владимира Путина во время визита главы государства в командный пункт объединенной группировки войск сообщил, что российские подразделения за последние две недели освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. По его данным, группировка войск «Север» продолжает успешное продвижение в приграничных районах, выполняя задачи по созданию буферной зоны.

«Под наш контроль <...> перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области», — отметил Герасимов.

