Военнослужащие ВСУ покинули свои позиции в лесу возле Лимана на Харьковском направлении, рассказали ТАСС представители российских силовых структур. По их словам, бойцы группировки «Север» значительно продвинулись вглубь лесного массива и заняли 14 украинских опорных пунктов. На шести из этих позиций личный состав противника отсутствовал. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

На Харьковском направлении в лесу возле Лимана бойцы «Севера» значительно продвинулись вглубь леса и заняли 14 опорных пунктов ВСУ, закрепляются. <...> Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны, — заявил источник.

Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа иностранных солдат, участвовавших в боях на стороне Украины. В результате операции были уничтожены четверо наемников из стран Южной Америки. Они входили в состав 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Также были ликвидированы трое граждан США, среди которых находились бывшие военнослужащие американского спецназа. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

До этого командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс заявил, что российские военные взяли под контроль Купянский молочно-консервный комбинат. Подразделений ВСУ в этом районе нет, и их там быть не может, сказал военный.