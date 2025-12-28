Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 08:24

ВСУ бросили позиции на важном участке СВО

ВСУ оставили позиции у Лимана в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие ВСУ покинули свои позиции в лесу возле Лимана на Харьковском направлении, рассказали ТАСС представители российских силовых структур. По их словам, бойцы группировки «Север» значительно продвинулись вглубь лесного массива и заняли 14 украинских опорных пунктов. На шести из этих позиций личный состав противника отсутствовал. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

На Харьковском направлении в лесу возле Лимана бойцы «Севера» значительно продвинулись вглубь леса и заняли 14 опорных пунктов ВСУ, закрепляются. <...> Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны, — заявил источник.

Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа иностранных солдат, участвовавших в боях на стороне Украины. В результате операции были уничтожены четверо наемников из стран Южной Америки. Они входили в состав 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Также были ликвидированы трое граждан США, среди которых находились бывшие военнослужащие американского спецназа. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

До этого командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс заявил, что российские военные взяли под контроль Купянский молочно-консервный комбинат. Подразделений ВСУ в этом районе нет, и их там быть не может, сказал военный.

ВСУ
СВО
ВС РФ
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.