Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:46

Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске

Командир Колосс: ВС России удерживают Купянский молочно-консервный комбинат

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные удерживают Купянский молочно-консервный комбинат в Харьковской области, заявил командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, подразделений ВСУ в этом районе «нет и быть не может».

Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нету и быть не может, — отметил военный.

Ранее российская армия отразила три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск. Украинские войска за сутки на подступах к городу потеряла около 60 военнослужащих, а также два бронеавтомобиля и два пикапа. ВС РФ сорвали попытку прорыва в районе Благодатовки, Паламаревки и Осиново.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук между тем заявил, что украинские войска несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. По его словам, это свидетельствует об исчерпании резервов ВСУ. Эксперт отметил, что на данном направлении ВСУ ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

ВС РФ
Купянск
СВО
Харьковская область
Минобороны
