Украинские штурмовики попали в «стальную пасть» ВС России перед Купянском Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорваться в Купянск

Российская армия за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Украинская армия потеряла около 60 военнослужащих, а также два бронеавтомобиля и два пикапа. ВС РФ сорвали попытку прорыва в районе Благодатовки, Паламаревки и Осиново.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские войска несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. Он отметил, что на данном направлении ВСУ ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что бойцы украинского батальона «Шквал», сформированного из бывших заключенных, саботируют приказы командования и отказываются идти на штурм Купянска. Мотивация в отрядах упала после понесенных потерь в предыдущем столкновении с российскими военными.