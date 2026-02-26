Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:31

Гуф возмутился из-за приговора суда по делу о непотребстве в бане

Гуф назвал приговор по делу о конфликте в бане несправедливым

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), приговоренный судом к году лишения свободы условно, назвал решение суда несправедливым, передает Super.ru. Музыкант также заявил о намерении обжаловать приговор.

Не считаю справедливым абсолютно. Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования и будем обжаловать, — сказал Долматов.

Артист выразил недоумение позицией обвинения. Он пояснил, что потерпевший простил его и стороны подписали соглашение о примирении. Гуф отметил, что не понимает, почему обвинение не согласилось с этим.

По мнению рэпера, такое решение могло поступить по указанию руководства. Музыкант подчеркнул, что намерен разбираться в ситуации и обязательно подаст апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу проходит сотрудник банного комплекса, расположенного в подмосковных Горках. По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов избил его, у пострадавшего также отняли телефон. Сам артист возместил ущерб банному комплексу, где устроил дебош. Прежде Гуф не признал свою вину в деле о грабеже. Он заявил, что не совершал открытого хищения телефона.

