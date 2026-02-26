Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:47

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Путин утвердил 13 пунктов поручений по итогам прямой линии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, подготовленный по итогам прошедшей 19 декабря 2025 года прямой линии и итоговой пресс-конференции. В документ, который опубликован на сайте Кремля, включено 13 пунктов, разделенных на четыре группы.

Отмечается, что поручения касаются мер соцподдержки, поддержки ветеранов СВО, лекарственного обеспечения, строительства соцобъектов, расселения ветхого жилья, тарифов ЖКХ и других тем. Часть поручений посвящена помощи людям, которые лишились жилья или чьи дома пострадали от обстрелов. Другие касаются более строгого контроля за сроками, в которые застройщики должны передавать квартиры дольщикам, а также государственной поддержки для создания и показа фильмов об участниках СВО.

Также правительству поручено быстрее определить правила перевода автомобильных дорог из федеральной в региональную собственность и обратно. Кроме того, кабмину нужно подготовить предложения по доведению трассы Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар до нормативных требований.

Ранее Путин поручил провести анализ системы дополнительного профессионального образования на соответствие задачам технологического лидерства страны. В рамках оценки необходимо обратить особое внимание на механизмы сотрудничества вузов и бизнеса в создании новых профессиональных программ.

