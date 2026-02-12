В России проанализируют систему допобразования по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил оценить, насколько система дополнительного профессионального образования (ДПО) соответствует задачам обеспечения технологического лидерства страны, сообщили в пресс-службе Кремля. По итогам этой оценки властям предстоит выработать меры, направленные на повышение отдачи от ДПО.

Провести комплексный анализ системы дополнительного профессионального образования на предмет ее соответствия задачам обеспечения технологического лидерства Российской Федерации, — говорится в документе.

Особый акцент глава государства попросил сделать на внедрении механизмов, поощряющих вузы и бизнес совместно создавать новые профпрограммы. Кроме того, необходимо сформировать реестр наиболее успешных образовательных решений в этой сфере, подчеркнул российский лидер.

Первый доклад о проделанной работе должен быть предоставлен в администрацию президента до 1 декабря 2026 года. Впоследствии отчетность станет ежегодной.

