В России создадут приложение с информацией о господдержке для семей Путин поручил создать мобильное приложение с информацией о господдержке семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальное мобильное приложение для информирования семей о мерах господдержки, передает пресс-служба Кремля. Разработка должна быть завершена до июня 2026 года.

В целях повышения уровня информированности семей, имеющих детей, о предоставляемых им мерах государственной поддержки обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Госуслуги. Семья», — сообщил Путин.

Ранее глава РФ поручил сформировать межведомственную рабочую группу, следует из данных на сайте Кремля. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в обществе.

До этого Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, лидер России утвердил новое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ. Указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, был подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности.