11 февраля 2026 в 18:52

Путин утвердил положение о Главном штабе войск Нацгвардии России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ. Указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, был подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности.

В целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ об установлении в стране новой памятной даты — Дня военной полиции. Согласно документу, отмечать праздник, связанный с ВС России, будут 8 февраля. До этого сообщалось, что в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа.

Также Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных вооруженных сил.

