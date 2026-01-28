Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:53

Путин подписал указ о новой памятной дате в России

Путин подписал указ об установлении Дня военной полиции

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в стране новой памятной даты — Дня военной полиции. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, отмечать праздник, связанный с ВС России, будут 8 февраля.

Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа. Законопроект изначально предложили парламентарии от партии «Единая Россия» Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Депутаты внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

До этого Путин выступил с поздравлением в адрес сотрудников МЧС. Обращение главы государства было приурочено ко Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Глава государства отметил ключевую роль спасателей в обеспечении безопасности граждан и поблагодарил ветеранов службы.

