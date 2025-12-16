В России установили дату Дня памяти жертв геноцида советского народа Госдума приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля

Депутаты Госдумы приняли закон, учреждающий новую памятную дату в России – День памяти жертв геноцида советского народа. Праздник будет отмечаться 19 апреля.

Законопроект предложили парламентарии от партии «Единая Россия» – Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Депутаты внесли изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторы инициативы объяснили выбор даты историческим контекстом. 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, ставший первым официальным документом, зафиксировавшим целенаправленную политику нацистов и их союзников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Указ также заложил правовые основы для привлечения виновных к ответственности.

