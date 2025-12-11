«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии Комиссия СПЧ указала ООН на рост репрессий в Латвии

Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить внимание на рост числа репрессий в Латвии. Представители СПЧ отметили в Telegram-канале, что в стране возбуждают дела по надуманным предлогам.

Многие подвергшиеся репрессиям предпочитают молчать, чтобы не навлечь на себя новые неприятности. Люди годами сидят в тюрьмах или под подпиской о невыезде и воспринимают такие действия властей как медленную форму геноцида, — подчеркнули в СПЧ.

Комиссия уточнила, что приложила информацию об арестованных в Латвии людях, «которые в Европе считаются совершенно невинными». В СПЧ добавили, что репрессированных судят по надуманным предлогам из-за несогласия с властями.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.