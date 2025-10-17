Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 13:47

Стало известно, как в РФ защитят депортированных из Латвии россиян

Член СПЧ Брод: Россия применит политические меры против Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека Александр Брод на круглом столе РИА Новости «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике». В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против Латвии.

Безусловное — это осуждение варварских неонацистских действий Латвии, других прибалтийских государств, любых государств, которые нарушают права наших соотечественников. Это недопустимо, это противоречит нормам международного права. <…> Что можно сделать? Первое, это выступление с осуждением политики Латвии на международных площадках. <…> Второе — обращение в международные суды. Третье — система санкций, политическое давление, ноты протеста, — поделился Брод.

Политик добавил, что арсенал мер достаточно широкий. Однако самым важным, по его мнению, является обеспечение условий для приема депортированных граждан, учитывая, что значительную часть из них составляют люди преклонного возраста.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности региона помочь с трудоустройством и обустройством русскоязычным жителям Латвии, столкнувшимся с притеснениями. Политик пообещал соотечественникам предоставление жилья, устройство детей в учебные заведения и комплексную поддержку.

