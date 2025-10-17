Российский регион предложил помощь притесняемым в Латвии соотечественникам

Власти Псковской области готовы помочь с трудоустройством русскоязычным людям, которых притесняют в Латвии, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Он призвал соотечественников не дожидаться депортации и переехать в российский регион.

Собирайтесь, приезжайте! Мы всем рады, мы всем обязательно окажем необходимую помощь с трудоустройством, — написал Ведерников.

Губернатор отметил, что русскоязычным людям, которые переедут из Латвии в Псковскую область, будет оказана комплексная поддержка. Он уточнил, что их обеспечат жильем, а детей устроят в учебные заведения. Ведерников добавил, что с начала 2025 года из прибалтийских республик в регион переехали более 1,4 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение. Он подчеркнул, что люди сами смогут выбрать место проживания в России. Все необходимые документы будут быстро оформлены. В свою очередь вице-спикер Государственной думы Петр Толстой отметил, что выдворение россиян из Латвии будет обсуждаться с трибуны Межпарламентского союза в Женеве.