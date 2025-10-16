Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:29

В Госдуме пообещали ответ на массовое выдворение россиян из Латвии

Вице-спикер ГД Толстой: выдворение россиян из Латвии будет обсуждаться в Женеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдворение россиян из Латвии будет обсуждаться с трибуны Межпарламентского союза в Женеве, заявил LIFE.ru вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он добавил, что российские депутаты будут поднимать эту тему и на двусторонних встречах.

Мы будем об этом говорить обязательно, в том числе и с трибуны Межпарламентского союза, у нас от нашей делегации будет, скорее всего, выступать сенатор [Константин] Косачев, будем обязательно эту тему поднимать и на двусторонних встречах, — заявил Толстой.

По его словам, основной удар дискриминационных мер ощутили пенсионеры, которым не удалось пройти письменный тест на знание латышского языка. Толстой обратил внимание на особую обеспокоенность российского руководства судьбой тех сограждан, кому пришлось уехать из Латвии, подчеркнув важность их цивилизованного возвращения на родину.

Парламентарий предложил принять комплексные меры для решения вопроса. Он призвал федеральные власти и регионы активно помогать переселенцам, предлагая жилье и создавая условия для успешной интеграции.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов заявил, что всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение. По его словам, люди сами смогут выбрать место проживания в России. Все необходимые документы будут быстро оформлены.

Госдума
Петр Толстой
депутаты
Латвия
