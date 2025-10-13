В Госдуме рассказали, как Россия примет депортированных из Латвии русских

Всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. По его словам, люди сами смогут выбрать место проживания в России. Все необходимые документы будут быстро оформлены.

Мы же точно примем всех своих, кого вышлют из Латвии. Жилье у нас не ограничивается только Москвой, есть множество хороших регионов, где это сделать намного проще. Есть даже регионы, граничащие с той же Прибалтикой, где климатические условия схожи, — отметил Милонов.

Он выразил сожаление, что Москва не может принудить Ригу отказаться от своего решения

К сожалению, мы не можем заставить власти прибалтийской республики не делать этого на сегодняшний момент. Однако, мы способны достойно принять соотечественников, — заверил парламентарий.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что для обустройства 800 россиян, которых депортировали из Латвии, российские власти разработали комплекс мер. По ее словам, таким гражданам помогут адаптироваться на территории России.