06 января 2026 в 07:25

Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры

МВД: аферисты крадут деньги россиян через ссылки под предлогом сдачи квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники используют объявления об аренде жилья для хищения денег через фишинговые ссылки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Преступники под предлогом бронирования квартиры вынуждают жертв перевести предоплату.

Схема начинается с размещения на популярных площадках привлекательного объявления о сдаче квартиры. Когда потенциальный арендатор звонит, ему подтверждают доступность жилья и просят внести предоплату для брони, обещая выслать контакты «менеджера». Жертве приходит ссылка, при переходе по которой открывается интерфейс, имитирующий приложение онлайн-банка. После ввода реквизитов деньги списываются с карты.

Далее мошенники не останавливаются: псевдоменеджер, ссылаясь на «сбой в программе», убеждает пострадавшего, что для возврата средств нужно пополнить карту на ту же сумму. Таким образом, человек, желая вернуть потерянное, лишается еще больше денег. МВД рекомендует оплачивать услуги только по факту их оказания, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда проверять адрес отправителя.

Ранее сообщалось, что в преддверии Рождества активизировались мошенники, предлагающие гадания и обряды для исполнения желаний. Злоумышленники обещают избавить от жизненных трудностей и привлечь удачу.

